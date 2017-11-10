В Домодедово вводят технологию самостоятельной посадки в самолеты

Московский аэропорт Домодедово начал тестировать технологию, которая позволяет пассажирам самим проходить контроль при посадке в самолеты.
Столичный аэропорт Домодедово тестирует технологию самостоятельной посадки пассажиров в самолеты.
На одном из выходов на посадку вместо стойки, за которой обычно работает сотрудник, установлен турникет, и пассажирам для прохождения контроля достаточно приложить к сканеру посадочный талон или код на мобильном устройстве.
Новая технология вводится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Тестирование продолжится до конца года. Ожидается, что такие турникеты будут стоять в новом сегменте пассажирского терминала в Домодедово.
Согласно прогнозу аэропорта, к концу года около 12% пассажиров будут регистрироваться на рейсы самостоятельно с помощью мобильных приложений. Представители аэропорта уточнили, что эти новшества вводятся не в связи с недостатком персонала или желанием его сократить, а в связи с растущей потребностью пассажиров к самостоятельному обслуживанию, передает ТАСС.
На одном из выходов на посадку вместо стойки, за которой обычно работает сотрудник, установлен турникет, и пассажирам для прохождения контроля достаточно приложить к сканеру посадочный талон или код на мобильном устройстве.
Новая технология вводится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Тестирование продолжится до конца года. Ожидается, что такие турникеты будут стоять в новом сегменте пассажирского терминала в Домодедово.
Согласно прогнозу аэропорта, к концу года около 12% пассажиров будут регистрироваться на рейсы самостоятельно с помощью мобильных приложений. Представители аэропорта уточнили, что эти новшества вводятся не в связи с недостатком персонала или желанием его сократить, а в связи с растущей потребностью пассажиров к самостоятельному обслуживанию, передает ТАСС.
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