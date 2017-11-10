В Петербурге открылась биеннале современного дизайна

Северная столица в 11-й раз стала местом встречи самых талантливых и востребованных дизайнеров в рамках выставочного биеннале «Модул’OR».

В пространстве «Ткачи» собрали более 150 проектов в десяти номинациях: это промышленный, графический и арт-дизайн, дизайн моды и интерьера.



Признанные мэтры и вчерашние студенты представили свои креативные работы. Это капсульный отель в стиле «Твин Пикс» или гоночный солнцемобиль. Многие из этих работ со временем станут эталонными в искусстве дизайна. А некоторые изобретения уже востребованы за рубежом. Например, метод создания самих выставочных пространств из модулей в виртуальной цифровой среде.



Самые интересные проекты жюри (а это ведущие дизайнеры и архитекторы России и Европы) выберут на следующей неделе. Конкурс проводится в двух категориях: профессиональные и студенческие работы. В рамках биеннале организаторы обещают также творческие лекции, мастер-классы и даже модные дефиле.