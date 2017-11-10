Российские роботы прибыли на всемирную олимпиаду в Коста-Рике

В Коста-Рике сегодня стартовала всемирная олимпиада по робототехнике. В ней участвует и российская сборная, а всего более 20 тысяч команд. Главная цель олимпиады — развивать у молодежи творческий потенциал и способности к решению проблем.

80 Пермь

роботы

На этом пермском предприятии роботы работают вместе с людьми. Перед началом трудового дня они, как это всегда бывает, здороваются друг с другом за руку.



Начиналась эра роботов в неприметном гараже на окраине Перми. Тогда еще студент Олег Кивокурцев и двое его друзей решили не старый автомобиль отремонтировать, а создать умную машину. Порой из того, что под руку попадалось. Через 4 месяца появился первый робот. Сейчас у Кривокурцева и его коллег своя компания и серийное производство. Промоботы — экскурсоводы, консультанты и курьеры, они также могут печатать и сканировать.



Конечно, главный вопрос, который не дает покоя людям — настанет ли тот момент, когда все эти изобретения полностью заменят человеческий труд? Большинство робототехников успокаивают: пока эта замена невозможна и не нужна. Машина — это помощник человека, а не конкурент.



В России, говорят ученые, довольно парадоксальная ситуация. На деле машин, заменяющих человека, у нас едва ли не меньше всех, зато по созданию и разработкам искусственного интеллекта мы на высоких позициях в мире. Чего стоит только робот-чиновник, с недавних пор работающий в кабинете губернатора Ленинградской области.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.