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    Захар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского». НТВ, СМИ, история, литература, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского»

    Захар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского»

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    Захар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского»

    Захар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского»

    Захар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского»

      На НТВ — премьера: новый еженедельный телепроект Захара Прилепина «Уроки русского».

      На НТВ стартует новый еженедельный телепроект «Захар Прилепин. Уроки русского». На стыке жанров видеоблога и аналитической телепередачи известный писатель будет анализировать наиболее актуальные и общественно значимые темы недели.

      В эту пятницу Прилепин поделится своими мыслями о русской революции и гражданской войне, русской истории и русском характере.

      Премьера программы «Захар Прилепин. Уроки русского» — в пятницу, 10 ноября, в 23:45 на НТВ и НТВ.Ru.



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