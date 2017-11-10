Захар Прилепин поделится своими мыслями о революции в программе НТВ «Уроки русского»

«Почему победили чумазые красноармейцы, а не блистательные белые офицеры?». Захар Прилепин об уроках Октябрьской революции pic.twitter.com/rc8Ra4jvp5 — НТВ (@ntvru) 10 ноября 2017 г.

На НТВ стартует новый еженедельный телепроект «Захар Прилепин. Уроки русского». На стыке жанров видеоблога и аналитической телепередачи известный писатель будет анализировать наиболее актуальные и общественно значимые темы недели.В эту пятницу Прилепин поделится своими мыслями о русской революции и гражданской войне, русской истории и русском характере.Премьера программы «Захар Прилепин. Уроки русского» —