Мастер сатиры: цитаты и биография Михаила Задорнова

В возрасте 69 лет скончался писатель-сатирик , юморист и актер Михаил Задорнов. Гуманитарий с техническим образованием — он умел рассмешить до слез даже тогда, когда, казалось бы, было не до смеха.

С юности он не о сцене думал, в Советском Союзе, подростки не о популярности мечтали, а как бы стать авиаконструктором или физиком-ядерщиком. Он в итоге и отучился в МАИ, что, правда, сами студенты по традиции расшифровывали: не Московский авиационный, а Московский актерский институт. И какой преподаватель догадается: вот задал я чертеж элерона сделать, а у студента в это время в голове Салтыков-Щедрин.



Он сам вышел на сцену только в 36 лет, то есть мы его знаем с 1984 года. И, наверное, слава Богу, что не ядерная получилась бомба, а юмористическая. Но, как сегодня принято говорить, это было современное и высокоточное оружие. Вспомните этот взрыв, когда в 1991 году он взял и выступил с новогодним обращением.



Он был, конечно, не юмористом, а, прежде всего, сатириком. Тут ведь задача не просто насмешить, а еще и уколоть в больное место. Хотя, впрочем, самые памятные выпады Задорнова несколько утомляли выбором цели. Вот чем же все-таки обделили несчастных американцев? Но пусть этот штамп и прилип намертво, он же, кажется, и сам относился к нему с юмором. Точнее это можно назвать самоиронией, которая вообще-то считается непременным признаком ума.



О подробнее о жизни Михаила Задорнова — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.



