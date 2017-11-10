RT намерен оспорить в суде признание телеканала иностранным агентом

RT будет вынужден выполнить требования американского Минюста о регистрации в качестве иноcтранного агента, но планирует оспаривать это в суде.
Лишь разница во времени с западным полушарием дает небольшую фору администрации RT. Канал регистрирует себя в качестве иностранного агента — таково требование Минюста США.
В случае регистрации в качестве иностранного агента каналу придется раскрыть не только источники финансирования, но и персональные данные сотрудников. В случае отказа от регистрации счета компании могут быть заморожены, руководство арестовано, эфир заблокирован. RT решает вскрыть карты, но остаться с аудиторией.
В Госдуме сегодня много говорили о свободе слова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать зеркальный ответ на решение США. При этом Володин обвинил США в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув, что Москва только реагирует на шаги Вашингтона.
Вячеслав Володин, председатель ГД: «Соединенные штаты Америки говорят очень красиво про свободу слова в отношении других стран. На территории своей страны они действуют безапелляционно, не подкрепляя никакими аргументами. Выносят решения в отношении СМИ не спрашивая, не ведя диалог».
Сергей Неверов и Пётр Толстой сообщили, что направленные против СМИ США зеркальные меры могут быть распространены и на некоторые соцсети: депутаты намерены проработать «дальнейшие механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия». При этом, отмечают в Госдуме, о цензуре или запрете соцсетей речи не идет.
В интервью Ираде Зейналовой Маргарита Симоньян вспомнила события прошлой осени. Счета телеканала арестовывали в Европе. Американский истеблишмент сожалел и уверял: у нас такого быть не может. И теперь те же люди буквально выживают из эфира
Полное интервью с главным редактором RT и Sputnik Маргаритой Симоньян о ситуации с телеканалом смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье, 12 ноября, в 19:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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В случае регистрации в качестве иностранного агента каналу придется раскрыть не только источники финансирования, но и персональные данные сотрудников. В случае отказа от регистрации счета компании могут быть заморожены, руководство арестовано, эфир заблокирован. RT решает вскрыть карты, но остаться с аудиторией.
В Госдуме сегодня много говорили о свободе слова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать зеркальный ответ на решение США. При этом Володин обвинил США в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув, что Москва только реагирует на шаги Вашингтона.
Вячеслав Володин, председатель ГД: «Соединенные штаты Америки говорят очень красиво про свободу слова в отношении других стран. На территории своей страны они действуют безапелляционно, не подкрепляя никакими аргументами. Выносят решения в отношении СМИ не спрашивая, не ведя диалог».
Сергей Неверов и Пётр Толстой сообщили, что направленные против СМИ США зеркальные меры могут быть распространены и на некоторые соцсети: депутаты намерены проработать «дальнейшие механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия». При этом, отмечают в Госдуме, о цензуре или запрете соцсетей речи не идет.
В интервью Ираде Зейналовой Маргарита Симоньян вспомнила события прошлой осени. Счета телеканала арестовывали в Европе. Американский истеблишмент сожалел и уверял: у нас такого быть не может. И теперь те же люди буквально выживают из эфира
Полное интервью с главным редактором RT и Sputnik Маргаритой Симоньян о ситуации с телеканалом смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье, 12 ноября, в 19:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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