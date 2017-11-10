Раненная маньяком Фельгенгаэур показала зашитое железными скобами горло

Журналистка «Эха Москвы», пережившая нападение на нее сумасшедшего физика с ножом, опубликовала фото шрамов на горле и на руке в соцсетях.
Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, опубликовав фото шрама на шее, пошутила, что у нее был лучший костюм на Хеллоуин — костюм Степлера.
Татьяна Фельгенгауэр: «Тут все хвастались своими нарядами на Хэллоуин. Но давайте честно: все же у меня был бы лучший костюм — костюм Степлера».
На опубликованном в Instagram фото виден шов на шее журналистки, края которого сцеплены специальными металлическими скобами. Ранее Татьяна также продемонстрировала шрам на руке.
Ранее радиоведущая говорила, что перенесла очень тяжелую операцию, и реабилитация речевого аппарата будет долгой. Тем не менее она уже выходила в радиоэфир. Выписавшись из больницы, журналистка пришла на работу в сопровождении охраны.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Татьяна Фельгенгауэр: «Тут все хвастались своими нарядами на Хэллоуин. Но давайте честно: все же у меня был бы лучший костюм — костюм Степлера».
На опубликованном в Instagram фото виден шов на шее журналистки, края которого сцеплены специальными металлическими скобами. Ранее Татьяна также продемонстрировала шрам на руке.
Ранее радиоведущая говорила, что перенесла очень тяжелую операцию, и реабилитация речевого аппарата будет долгой. Тем не менее она уже выходила в радиоэфир. Выписавшись из больницы, журналистка пришла на работу в сопровождении охраны.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
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