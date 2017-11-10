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    Самолет с пассажирами на борту сел в Белфасте без переднего шасси: фото

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    • Фото: @FlightAlerts777 / twitter.com
    Самолет с пассажирами на борту сел в Белфасте без переднего шасси: фото

    Самолет с пассажирами на борту сел в Белфасте без переднего шасси: фото

    Самолет с пассажирами на борту сел в Белфасте без переднего шасси: фото
  • Фото: @FlightAlerts777 / twitter.com

    • Самолет авиакомпании Flybe приземлился в пятницу в аэропорту Белфаста без переднего шасси. Есть пострадавшие.

    Одного из пассажиров, находившихся на борту аварийного самолета, госпитализировали в больницу с незначительными травмами после приземления в аэропорту Белфаста, сообщает РИА Новости.

    Инцидент произошел на главной взлетно-посадочной полосе. Аэропорт открыт, последствия ЧП ликвидируются, сообщили в воздушной гавани.

    Самолет должен был лететь из Белфаста в шотландский город Инвернесс. По данным газеты The Sun, техническую неполадку с передней стойкой шасси обнаружили после взлета. После этого самолет кружил в небе над Ирландским морем более часа, вырабатывая топливо, после чего совершил посадку.

    Остальные пассажиры и четыре члена экипажа не пострадали.

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