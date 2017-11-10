Девятиклассник из Ижевска рассказал, как спасся из рушившегося дома

Школьник, находившийся в момент взрыва газа на первом этаже многоэтажки, рассказал, как ему удалось выбраться из рушившегося дома.
Девятиклассник Игорь Баль, находившийся в момент обрушения дома в Ижевске на его первом этаже, рассказал, как ему удалось спастись.
Игорь Баль, очевидец: «Я находился на занятиях в центре подготовки к экзаменам, где-то в половину пятого прозвучал взрыв, посыпались стекла, я сидел рядом с окном, все испугались, была паника, я побежал к выходу, выход был завален, я пошел к окну и выпрыгнул — это первый этаж. В здании после взрыва я находился минуты две, не более».
Подросток уточнил, что он услышал два хлопка. Он предположил, что первый был взрывом, а второй — грохотом от падающих стен. Также подросток рассказал ТАСС, что в его группе в образовательном центре было пять школьников. Одна девочка пострадала. В настоящее время она находится в больнице. Ее предварительный диагноз — психологическая травма, сотрясение мозга не подтвердилось, сообщил агентству дежурный по медицинскому учреждению.
Источник: «Состояние 15-летней девочки удовлетворительное, она находится в отделении нейрохирургии. Предварительный диагноз — психологическая травма. Состояние ее улучшилось, она получает всю необходимую помощь. Однако о ее выписке говорить рано, сегодня она точно выписана не будет».
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома, на первом этаже которого и находился образовательный центр «Эрудит». По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Следователи допрашивают жителя квартиры, в которой произошел взрыв.
Спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
Игорь Баль, очевидец: «Я находился на занятиях в центре подготовки к экзаменам, где-то в половину пятого прозвучал взрыв, посыпались стекла, я сидел рядом с окном, все испугались, была паника, я побежал к выходу, выход был завален, я пошел к окну и выпрыгнул — это первый этаж. В здании после взрыва я находился минуты две, не более».
Подросток уточнил, что он услышал два хлопка. Он предположил, что первый был взрывом, а второй — грохотом от падающих стен. Также подросток рассказал ТАСС, что в его группе в образовательном центре было пять школьников. Одна девочка пострадала. В настоящее время она находится в больнице. Ее предварительный диагноз — психологическая травма, сотрясение мозга не подтвердилось, сообщил агентству дежурный по медицинскому учреждению.
Источник: «Состояние 15-летней девочки удовлетворительное, она находится в отделении нейрохирургии. Предварительный диагноз — психологическая травма. Состояние ее улучшилось, она получает всю необходимую помощь. Однако о ее выписке говорить рано, сегодня она точно выписана не будет».
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома, на первом этаже которого и находился образовательный центр «Эрудит». По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Следователи допрашивают жителя квартиры, в которой произошел взрыв.
Спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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