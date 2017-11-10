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    Братья Запашные расскажут петербуржцам сказку о Кае и Герде на цирковой лад. Запашные, Санкт-Петербург, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБратья Запашные расскажут петербуржцам сказку о Кае и Герде на цирковой лад

    Братья Запашные расскажут петербуржцам сказку о Кае и Герде на цирковой лад

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    Братья Запашные расскажут петербуржцам сказку о Кае и Герде на цирковой лад

    Братья Запашные расскажут петербуржцам сказку о Кае и Герде на цирковой лад

      В Петербурге прошла презентация нового шоу Эдгара и Аскольда Запашных «Снежная королева».

      Братья Запашные готовятся растопить сердца петербургских зрителей. Сегодня вместе с двухметровой главной героиней цирковой сказки они приоткрыли некоторые секреты нового циркового шоу, которое стартует в конце декабря.

      «Снежную королеву» в канун Нового года на представлении будут сопровождать олени, бурые медведи, лошади, павианы и капуцины. Роль Короля досталась шимпанзе Микке — артисту с большим сценическим опытом.

      Кай и Герда в цирковой версии «Снежной королевы» станут и дрессировщиками, и воздушными гимнастами, и танцовщиками. Лихую джигитовку разбойников на лошадях исполнят артисты легендарной династии Александровых-Серж. Они уже в шестом поколении выступают в цирке. Один из самых опасных номеров — спор двух снежинок под куполом цирка без страховки. От этого зрелища даже у взрослых сердце уходит в пятки.

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