Братья Запашные расскажут петербуржцам сказку о Кае и Герде на цирковой лад

В Петербурге прошла презентация нового шоу Эдгара и Аскольда Запашных «Снежная королева».

Братья Запашные готовятся растопить сердца петербургских зрителей. Сегодня вместе с двухметровой главной героиней цирковой сказки они приоткрыли некоторые секреты нового циркового шоу, которое стартует в конце декабря.



«Снежную королеву» в канун Нового года на представлении будут сопровождать олени, бурые медведи, лошади, павианы и капуцины. Роль Короля досталась шимпанзе Микке — артисту с большим сценическим опытом.



Кай и Герда в цирковой версии «Снежной королевы» станут и дрессировщиками, и воздушными гимнастами, и танцовщиками. Лихую джигитовку разбойников на лошадях исполнят артисты легендарной династии Александровых-Серж. Они уже в шестом поколении выступают в цирке. Один из самых опасных номеров — спор двух снежинок под куполом цирка без страховки. От этого зрелища даже у взрослых сердце уходит в пятки.