Аномально теплые выходные ожидают жителей Московского региона

В предстоящие выходные температура воздуха в столице превысит климатическую норму на
4–5 градусов.
В грядущие выходные столичный регион окажется в теплом секторе циклона, так что тепрература воздуха в Москве и Подмосковье поднимется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказала ведущая специалистка Гидрометцентра России Марина Макарова, передает НСН.
Марина Макарова, ведущая специалистка Гидрометцентра России: «В предстоящие выходные погода в столичном регионе будет осенней, но более теплой, чем обычно бывает в эти дни. Это связано с тем, что ее характер будет определять циклон, который сейчас вышел на северо-запад Европы, мы будем находиться в его теплой части. Он обусловит нам превышение нормы температуры на 4–5 градусов».
Днем в субботу воздух в Москве прогреется до 5–7 градусов выше нуля, в Подмосковье температура достигнет 2–7 градусов. Теплой будет и ночь на воскресенье: 4–6 градусов в Москве и 2–7 градусов в Подмосковье, однако днем в воскресенье температура начнет снижаться и к понедельнику составит всего 1–3 градуса в Москве и 0–5 градусов в Московской области.
Все выходные в столичном регионе будет облачно, возможны небольшие дожди.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе, которое ожидается в 20-х числах ноября. Так, ночью 22 и 23 ноября температура воздуха может опуститься до минус 12–17 градусов.
Климатическая зима в Москве в этом году наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная — до минус 3–5 градусов. Однако потом вновь потеплеет до нуля.
Марина Макарова, ведущая специалистка Гидрометцентра России: «В предстоящие выходные погода в столичном регионе будет осенней, но более теплой, чем обычно бывает в эти дни. Это связано с тем, что ее характер будет определять циклон, который сейчас вышел на северо-запад Европы, мы будем находиться в его теплой части. Он обусловит нам превышение нормы температуры на 4–5 градусов».
Днем в субботу воздух в Москве прогреется до 5–7 градусов выше нуля, в Подмосковье температура достигнет 2–7 градусов. Теплой будет и ночь на воскресенье: 4–6 градусов в Москве и 2–7 градусов в Подмосковье, однако днем в воскресенье температура начнет снижаться и к понедельнику составит всего 1–3 градуса в Москве и 0–5 градусов в Московской области.
Все выходные в столичном регионе будет облачно, возможны небольшие дожди.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе, которое ожидается в 20-х числах ноября. Так, ночью 22 и 23 ноября температура воздуха может опуститься до минус 12–17 градусов.
Климатическая зима в Москве в этом году наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная — до минус 3–5 градусов. Однако потом вновь потеплеет до нуля.
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