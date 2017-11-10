Сергей Соловьёв устроил киновернисаж в петербургском музее

Музей современного искусства «Эрарта» выделил под персональную выставку режиссера Сергея Соловьёва целых два этажа. На экспозиции «Нога судьбы» представлены фотографии, инсталляции, костюмы и артефакты со съемочных площадок.

Переступив порог «Эрарты», «Нога судьбы» нажала на область сердца, точнее, сердец. Гостей вернисажа Сергей Соловьёв встречал как питерский человек: в родном городе, среди любимых и близких.



Сергей Соловьёв, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер: «Это абсолютно домашняя история. Трудно сказать, что я хотел бы с помощью этой выставки вызвать в людях… Ничего не хотел бы. Я хотел бы поделиться тем, что жизнь очень многообразна и прекрасна».



Этот антиконцептуальный формат Сергей Соловьёв считает своим ноу-хау. «Это как личная записная книжка, мое личное счастье», — рассуждает режиссер. Два музейных этажа: на одном — фигура Цоя, на другом — воздушный призрак Друбич Карениной и десятки, десятки фотографий. Как вечерние окна. За каждым — свет и лавстори.



Портрет самой юной обладательницы каннской «золотой ветви» Сергей Александрович рассматривает в компании Льва Додина. С 4-го класса они с Лёвой влюблялись в одних и тех же одноклассниц и профориентировались тоже синхронно.



Кинотворчество автора здесь, что называется, в шаговой доступности. При желании можно посмотреть всего раннего Соловьёва, причем без наушников. Большинство гостей знает эти картины наизусть. «Красная роза» по-прежнему «эмблема любви», в том числе и зрительской.



К примеру, директор музея соцбыта похвастался джинсами с автографом Соловьёва и пластинкой от Африки и признался, что ходил на культовую «Ассу» 250 раз.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Олещенко.