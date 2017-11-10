Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Дебошир Орлов vs журналист Четин: «бой века» — на НТВ.Ru. драки и избиения, единоборства, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДебошир Орлов vs журналист Четин: «бой века» — на НТВ.Ru

    Дебошир Орлов vs журналист Четин: «бой века» — на НТВ.Ru

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    Дебошир Орлов vs журналист Четин: «бой века» — на НТВ.Ru

    Дебошир Орлов vs журналист Четин: «бой века» — на НТВ.Ru

    Дебошир Орлов vs журналист Четин: «бой века» — на НТВ.Ru

      Бой между дебоширом Александром Колобком Орловым, напавшим на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, и пермским журналистом Романом Четиным пройдет сегодня в Москве.

      Поединок, который уже окрестили «боем века», состоится сегодня в 20:00. Прямая трансляция схватки будет вестись в Instagram программы ЧП и на сайте НТВ.Ru.


      Бой будет состоять из четырех раундов по 3 минуты. Александр Орлов примет стойку правши, а Роман Четин — левши. Вес журналиста составляет 96,1 кг, а его соперника — 111,6 кг.

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      Напомним, 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, нетрезвый Александр Орлов ударил по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Псевдодесантника оперативно задержали и доставили в отделение полиции. Позднее Орлов получил полгода исправительных работ.

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      Отомстить за коллегу решил журналист из Перми Роман Четин, который вызвал Орлова на поединок. Бой, изначально намеченный на 7 октября, приходилось дважды переносить. Сначала Орлов угодил в больницу с алкогольной интоксикацией. А потом уже Четин попросил перенести поединок, сославшись на «личные обстоятельства».

      Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.

      Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.

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