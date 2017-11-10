В CAS подадут апелляцию по делу дисквалифицированных российских лыжников

Апелляция по делу дисквалифицированных российских лыжников может быть подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) уже в начале следующей недели. Об этом сегодня заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Ранее комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову, а до этого — Александра Легкова и Евгения Белова. Спортсмены пожизненно отстранены от участия на Олимпиадах, а их результаты на играх в Сочи аннулированы.
Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России: «Пакет документов готов, как только мы получим расширенные документы от комиссии Освальда, на основании каких пунктов, каких правил и так далее, мы сразу же пойдем в CAS. Мы приняли решение идти до конца, бороться до последней капли крови, будем готовиться идти точно так же и в гражданский суд, и, если понадобится, даже в суд по правам человека».
По словам Вяльбе, в решении комиссии фигурирует серьезная ошибка: от России требуют вернуть больше медалей, чем дисквалифицированные лыжники завоевали на Олимпиаде в Сочи. Как считает глава федерации, такая небрежность свидетельствует только об одном: судьба российских спортсменов была предопределена.
О том, что очередная атака на российский спорт имеет политическую подоплеку и связана с предстоящими президентскими выборами, накануне заявил Владимир Путин. При этом непосредственных доказательств применения нашими спортсменами допинга, по большому счету, предоставлено не было. Это так или иначе признают даже сами международные спортивные чиновники.
В сентябре Всемирное антидопинговое агентство WADA) из-за нехватки доказательств сняло подозрения в употреблении запрещенных препаратов с 95 из 96 спортсменов, у которых были взяты пробы.
Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России: «Пакет документов готов, как только мы получим расширенные документы от комиссии Освальда, на основании каких пунктов, каких правил и так далее, мы сразу же пойдем в CAS. Мы приняли решение идти до конца, бороться до последней капли крови, будем готовиться идти точно так же и в гражданский суд, и, если понадобится, даже в суд по правам человека».
По словам Вяльбе, в решении комиссии фигурирует серьезная ошибка: от России требуют вернуть больше медалей, чем дисквалифицированные лыжники завоевали на Олимпиаде в Сочи. Как считает глава федерации, такая небрежность свидетельствует только об одном: судьба российских спортсменов была предопределена.
О том, что очередная атака на российский спорт имеет политическую подоплеку и связана с предстоящими президентскими выборами, накануне заявил Владимир Путин. При этом непосредственных доказательств применения нашими спортсменами допинга, по большому счету, предоставлено не было. Это так или иначе признают даже сами международные спортивные чиновники.
В сентябре Всемирное антидопинговое агентство WADA) из-за нехватки доказательств сняло подозрения в употреблении запрещенных препаратов с 95 из 96 спортсменов, у которых были взяты пробы.
Комментарии