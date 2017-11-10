Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Москвичей предупредили о похолодании до минус 17

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    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС
    Москвичей предупредили о похолодании до минус 17

    Москвичей предупредили о похолодании до минус 17

    Москвичей предупредили о похолодании до минус 17
  • Фото: Карпов Сергей / ТАСС

    • В Гидрометцентре рассказали, что москвичей ждет резкое похолодание и еще одно потепление.

    Синоптики считают, что температура воздуха в столице серьезно упадет в 20-х числах ноября. Так, ночью 22 и 23 ноября может похолодать до минус 12–17 градусов. Днем же воздух прогреется до минус 2–7 градусов.

    Однако потом, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в столице снова ожидается оттепель, которая сменится новым похолоданием 29 и 30 ноября.

    При этом Паршина отметила, что климатическая зима в Москве в этом году наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная — до минус 3–5 градусов. Однако потом вновь потеплеет до нуля, передает РИА Новости.

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