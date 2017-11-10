Российский бизнесмен запустит космическую миссию к Сатурну

Миллиардер Юрий Мильнер объявил о намерении запустить первую частную космическую миссию на спутник Сатурна.
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Российский бизнесмен и инвестор Юрий Мильнер рассказал о своих планах запустить первую частную космическую миссию на один из спутников Сатурна. Целью миссии станет поиск живых организмов на спутнике, сообщает издание GeekWire.
Юрий Мильнер, бизнесмен: «Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна».
Выбор пал на этот спутник, так как ранее там была обнаружена вода и следы молекул, напоминающих молекулы органического вещества. Для реализации миссии планируется привлечь частные средства. Мильнер не назвал точную сумму, но сообщил, что проект будет дешевле миссий NASA.
Это не первый космический проект Мильнера. Ранее Мильнер и знаменитый физик Стивен Хокинг анонсировали проект по запуску наноробота к ближайшей звездной системе Альфа Центавра. Отмечалось, что основатели проекта поставили цель доставить робота до звездной системы за 20 лет, несмотря на то, что современные космические корабли могли бы долететь до альфы Центавра только за 30 тысяч лет.
Кроме того, команда Мильнера ведет проект Breakthrough Radio по поиску радиосигналов, поступающих в Солнечную систему извне. Мильнер сообщил, что несколько таких сигналов уже было зафиксировано.
Юрий Мильнер: «Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от загадочных объектов. Мы смогли уточнить характеристики этих объектов, чего раньше сделать не удавалось».
Юрий Мильнер, бизнесмен: «Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна».
Выбор пал на этот спутник, так как ранее там была обнаружена вода и следы молекул, напоминающих молекулы органического вещества. Для реализации миссии планируется привлечь частные средства. Мильнер не назвал точную сумму, но сообщил, что проект будет дешевле миссий NASA.
Это не первый космический проект Мильнера. Ранее Мильнер и знаменитый физик Стивен Хокинг анонсировали проект по запуску наноробота к ближайшей звездной системе Альфа Центавра. Отмечалось, что основатели проекта поставили цель доставить робота до звездной системы за 20 лет, несмотря на то, что современные космические корабли могли бы долететь до альфы Центавра только за 30 тысяч лет.
Кроме того, команда Мильнера ведет проект Breakthrough Radio по поиску радиосигналов, поступающих в Солнечную систему извне. Мильнер сообщил, что несколько таких сигналов уже было зафиксировано.
Юрий Мильнер: «Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от загадочных объектов. Мы смогли уточнить характеристики этих объектов, чего раньше сделать не удавалось».
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