День полиции в России отмечают праздничными мероприятиям и концертами

Сегодня российские стражи порядка отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел. Его учредили указом президента в 2011 году.
Прообраз современной полиции появился еще 300 лет назад, когда Пётр I создал службу охраны общественного порядка. Главную задачу новой структуры император сформулировал очень коротко: честь в служении Отечеству. Эта фраза до сих пор остается девизом российских полицейских.
Статус государственного этот праздник получил в 1962 году и до распада СССР назывался Днем советской милиции. Сегодня всех сотрудников и ветеранов силового ведомства поздравил Владимир Путин. Президент поблагодарил их за службу и отметил, что полицейские уверенно стоят на страже общественного порядка, прав и свобод граждан.
Традиционно 10 ноября по всей стране проходят праздничные мероприятия и концерты. В Ростове-на-Дону устроили торжественный марш с участием боевой техники и показательными выступлениями спецназа.
На Театральной площади разыграли целую серию зрелищных силовых операций. Сначала служебная собака обезвредила вооруженного преступника. Его погрузили в машину и увезли в полицейский участок, после чего спецназовцы блокировали условную колонну террористов. Бандиты сдались под одобрительные взгляды горожан.
Статус государственного этот праздник получил в 1962 году и до распада СССР назывался Днем советской милиции. Сегодня всех сотрудников и ветеранов силового ведомства поздравил Владимир Путин. Президент поблагодарил их за службу и отметил, что полицейские уверенно стоят на страже общественного порядка, прав и свобод граждан.
Традиционно 10 ноября по всей стране проходят праздничные мероприятия и концерты. В Ростове-на-Дону устроили торжественный марш с участием боевой техники и показательными выступлениями спецназа.
На Театральной площади разыграли целую серию зрелищных силовых операций. Сначала служебная собака обезвредила вооруженного преступника. Его погрузили в машину и увезли в полицейский участок, после чего спецназовцы блокировали условную колонну террористов. Бандиты сдались под одобрительные взгляды горожан.
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