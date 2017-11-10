Главы Минобороны США и Британии обсудили «растущую самоуверенность» Москвы

В Лондоне состоялась встреча глав Минобороны США и Великобритании Джеймса Мэттиса и Гэвина Уильямсона.
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил особые отношения между странами — вот уже на протяжении столетия. По его словам, США и Британия сотрудничают во всем и успешно борются с врагом. Об итогах встречи глав силовых ведомств сообщается на сайте британского правительства.
Гэвин Уильямсон, глава Минобороны Великобритании: «От сражений в окопах Первой мировой войны до противостояния российской агрессии и борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), Великобритания в течение столетия является ближайшим партнером Америки. Сегодня наши страны сотрудничают во всем: от операций и разведки до инноваций, и эта встреча является подтверждением наших особых отношений».
На встрече стороны отметили «растущую самоуверенность Кремля». Уильямсон подчеркнул, что Великобритания вместе со своими партнерами из США и НАТО сейчас руководит усиленной передовой группой в Эстонии и предоставляет военнослужащих для передовой группы под руководством США в Польше.
Глава Минобороны Гэвин Уильямсон не первый раз отмечает «самоуверенность» России. На днях он заявил, что Великобритания направляет в Румынию четыре своих истребителя для патрулирования пространства над Чёрным морем. «Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы», — подчеркнул он.
Гэвин Уильямсон, глава Минобороны Великобритании: «От сражений в окопах Первой мировой войны до противостояния российской агрессии и борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), Великобритания в течение столетия является ближайшим партнером Америки. Сегодня наши страны сотрудничают во всем: от операций и разведки до инноваций, и эта встреча является подтверждением наших особых отношений».
На встрече стороны отметили «растущую самоуверенность Кремля». Уильямсон подчеркнул, что Великобритания вместе со своими партнерами из США и НАТО сейчас руководит усиленной передовой группой в Эстонии и предоставляет военнослужащих для передовой группы под руководством США в Польше.
Глава Минобороны Гэвин Уильямсон не первый раз отмечает «самоуверенность» России. На днях он заявил, что Великобритания направляет в Румынию четыре своих истребителя для патрулирования пространства над Чёрным морем. «Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы», — подчеркнул он.
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