В Лас-Вегасе первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией

Беспилотный автобус, который впервые выпустили на улицы американского Лас-Вегаса , попал в аварию всего через два часа после дебюта.

В 12-местном транспортном средстве, разработанном французской фирмой Navya, находился ассистент, но он был в роли пассажира, ведь ни руля, ни педали тормоза все равно нет. Все решения принимает компьютер, который видит дорогу с помощью лазерных сенсоров.



Именно компьютер заметил опасность и затормозил. Виноват в ДТП водитель грузовика, который не увидел автобус и слегка его задел. Пострадавших нет. Из этой истории можно сделать вывод, что не все люди пока готовы к встрече с роботами.