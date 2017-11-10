Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Лас-Вегасе первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией. ДТП, США, автобусы, автомобили, автомобильная промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Лас-Вегасе первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией

    В Лас-Вегасе первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией

    2 комментария
    В <nobr>Лас-Вегасе</nobr> первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией

    В Лас-Вегасе первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией

    В <nobr>Лас-Вегасе</nobr> первый рейс беспилотного автобуса закончился аварией

      Беспилотный автобус, который впервые выпустили на улицы американского Лас-Вегаса, попал в аварию всего через два часа после дебюта.

      В 12-местном транспортном средстве, разработанном французской фирмой Navya, находился ассистент, но он был в роли пассажира, ведь ни руля, ни педали тормоза все равно нет. Все решения принимает компьютер, который видит дорогу с помощью лазерных сенсоров.

      Именно компьютер заметил опасность и затормозил. Виноват в ДТП водитель грузовика, который не увидел автобус и слегка его задел. Пострадавших нет. Из этой истории можно сделать вывод, что не все люди пока готовы к встрече с роботами.

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