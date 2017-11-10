Жена Владимира Этуша сообщила, что им вернули украденные 28 миллионов

Супруга народного артиста СССР Елена Этуш сообщила, что им вернули все похищенные деньги.
Жена народного артиста СССР Владимира Этуша Елена сообщила, что семье актера вернули все украденные деньги.
Елена Этуш: «Сегодня нам полностью возмещен материальный ущерб. Деньги вернулись к своим законным хозяевам».
Супруга знаменитого артиста также поблагодарила сотрудников СК и лично главу ведомства Александра Бастрыкина за помощь в возвращении денег, передает РИА Новости.
Елена Этуш: «Если бы не они, не видать бы нам наших денег, как своих ушей».
Ранее стало известно, что знаменитый актер стал жертвой мошенника и лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. По факту преступления СК РФ возбудил уголовное дело. Его фигурантом стал бывший глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. По данным следствия, в 2013 году артист передал своему знакомому 28 млн рублей. Барганджия пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.
Суд арестовал Барганджия до 18 декабря. Арестованный свою вину не признал и заявил, что взял эти деньги у Этуша в долг при условии, что вернет их в декабре.
Елена Этуш: «Сегодня нам полностью возмещен материальный ущерб. Деньги вернулись к своим законным хозяевам».
Супруга знаменитого артиста также поблагодарила сотрудников СК и лично главу ведомства Александра Бастрыкина за помощь в возвращении денег, передает РИА Новости.
Елена Этуш: «Если бы не они, не видать бы нам наших денег, как своих ушей».
Ранее стало известно, что знаменитый актер стал жертвой мошенника и лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. По факту преступления СК РФ возбудил уголовное дело. Его фигурантом стал бывший глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. По данным следствия, в 2013 году артист передал своему знакомому 28 млн рублей. Барганджия пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.
Суд арестовал Барганджия до 18 декабря. Арестованный свою вину не признал и заявил, что взял эти деньги у Этуша в долг при условии, что вернет их в декабре.
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