Путин на полях саммита АТЭС встретился с Синдзо Абэ и пригласил его в Петербург

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который начал работу во вьетнамском Дананге, стал главным международным событием этого дня. Основными вопросами повестки значатся проблемы безопасности и взаимодействие двух крупнейших объединений региона — АТЭС и АСЕАН.

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Владимир Путин уже провел на полях саммита ряд двусторонних встреч. Он пообщался с премьером Японии Синдзо Абэ и пригласил его на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).



Владимир Путин, президент РФ: «Мы ждем тебя в гости на Петербургском международном форуме, на открытии перекрестных годов России и Японии».



Синдзо Абэ, председатель Правительства Японии: «Я бы хотел, чтобы следующий год стал хорошим годом для укрепления взаимопонимания между народами наших стран».



Также на полях саммита российский лидер встретился с президентом Филиппин. Он поздравил Родриго Дутерте с победой над террористами.



Владимир Путин: «Помню, как вам пришлось прервать визит в Россию в связи с атаками террористов в вашей стране. И я помню, что вы мне сказали, уезжая, что вам нужно навести порядок, нанести удар по этим террористам. Хочу поздравить с тем, что вам удалось это сделать».



Путин назвал борьбу с терроризмом одной из общих задач России и Филиппин. Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.