Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    СМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков. Госдума, ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков

    СМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков

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    СМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков

    СМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков

    СМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков

      Счетчики учета газа, электроэнергии и воды граждане России скоро перестанут устанавливать за свои деньги. Делать это могут поручить тем, кто поставляет эти услуги.

      По информации «Известий», переложить расходы на установку приборов бытового учета с жильцов на поставщиков предложили комитеты Госдумы РФ по природным ресурсам и экономической политике. В Минстрое и ЖКХ идею поддержали.

      Одновременно депутаты хотят отменить дополнительную нагрузку на тех, кто счетчики не установил, а это каждый третий. Сейчас они платят по повышенному на 50% тарифу. Установка приборов за счет поставщика решит и другую проблему. Сейчас граждан часто обзванивают мошенники и настаивают на замене счетчика, даже если тот на самом деле не устарел.

      Новые приборы обещают сделать интеллектуальными, чтобы они передавали показания в режиме онлайн. Поправки в Жилищный кодекс РФ обещают подготовить уже в ноябре. Так ли бесплатны будут счетчики — вопрос спорный. Расходы на них, а это 3–7 тысяч рублей, поставщики могут просто включить в тариф, и тогда получится, что те, у кого аппараты учета уже есть, заплатят за тех, у кого их нет.

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