СМИ: россиян могут освободить от расходов на установку бытовых счетчиков

Счетчики учета газа, электроэнергии и воды граждане России скоро перестанут устанавливать за свои деньги. Делать это могут поручить тем, кто поставляет эти услуги.
По информации «Известий», переложить расходы на установку приборов бытового учета с жильцов на поставщиков предложили комитеты Госдумы РФ по природным ресурсам и экономической политике. В Минстрое и ЖКХ идею поддержали.
Одновременно депутаты хотят отменить дополнительную нагрузку на тех, кто счетчики не установил, а это каждый третий. Сейчас они платят по повышенному на 50% тарифу. Установка приборов за счет поставщика решит и другую проблему. Сейчас граждан часто обзванивают мошенники и настаивают на замене счетчика, даже если тот на самом деле не устарел.
Новые приборы обещают сделать интеллектуальными, чтобы они передавали показания в режиме онлайн. Поправки в Жилищный кодекс РФ обещают подготовить уже в ноябре. Так ли бесплатны будут счетчики — вопрос спорный. Расходы на них, а это 3–7 тысяч рублей, поставщики могут просто включить в тариф, и тогда получится, что те, у кого аппараты учета уже есть, заплатят за тех, у кого их нет.
Одновременно депутаты хотят отменить дополнительную нагрузку на тех, кто счетчики не установил, а это каждый третий. Сейчас они платят по повышенному на 50% тарифу. Установка приборов за счет поставщика решит и другую проблему. Сейчас граждан часто обзванивают мошенники и настаивают на замене счетчика, даже если тот на самом деле не устарел.
Новые приборы обещают сделать интеллектуальными, чтобы они передавали показания в режиме онлайн. Поправки в Жилищный кодекс РФ обещают подготовить уже в ноябре. Так ли бесплатны будут счетчики — вопрос спорный. Расходы на них, а это 3–7 тысяч рублей, поставщики могут просто включить в тариф, и тогда получится, что те, у кого аппараты учета уже есть, заплатят за тех, у кого их нет.
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