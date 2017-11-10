В Госдуме разъяснили идею о включении соцсетей в закон об иностранных СМИ

Новый закон о СМИ — иностранных агентах может лишь обязать издания и телеканалы указывать свой статус в соцсетях.
Распространение зеркальных мер против СМИ предполагает, что иностранные СМИ будут обязаны указывать свой статус иностранных агентов в соцсетях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Когда мы говорим, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть распространены не только на СМИ, но и на соцсети, то это не означает, что кто-то покушается на FB, Twitter и т.д… Законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию. На этом все».
Ранее Сергей Неверов и Пётр Толстой сообщили, что направленные против СМИ США зеркальные меры могут быть распространены и на некоторые соцсети: депутаты намерены проработать «дальнейшие механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия».
Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать зеркальный ответ на решение США признать телеканал RT и агентство Sputnik иностранными агентами. При этом Володин обвинил американские в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув, что Москва только реагирует на шаги Вашингтона. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что ограничительные меры, в частности, могут коснуться CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Ранее стало известно, что американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют RT и Sputnik. Как отметила главный редактор Маргарита Симоньян, RT и Sputnik вынуждены принять статус иноагента, хоть и категорически не согласны с этим.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Когда мы говорим, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть распространены не только на СМИ, но и на соцсети, то это не означает, что кто-то покушается на FB, Twitter и т.д… Законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию. На этом все».
Ранее Сергей Неверов и Пётр Толстой сообщили, что направленные против СМИ США зеркальные меры могут быть распространены и на некоторые соцсети: депутаты намерены проработать «дальнейшие механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия».
Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать зеркальный ответ на решение США признать телеканал RT и агентство Sputnik иностранными агентами. При этом Володин обвинил американские в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув, что Москва только реагирует на шаги Вашингтона. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что ограничительные меры, в частности, могут коснуться CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Ранее стало известно, что американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют RT и Sputnik. Как отметила главный редактор Маргарита Симоньян, RT и Sputnik вынуждены принять статус иноагента, хоть и категорически не согласны с этим.
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