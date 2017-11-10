Хлопок на дрожжевом заводе в Пензе выбил окна в здании полиции

После хлопка на заводе по производству прессованных хлебопекарных дрожжей в центре Пензы были отменены занятия в гимназии, находящейся по соседству.
Инцидент на пензенском дрожжевом заводе произошел около 11 утра. В результате ЧП никто не пострадал, предприятие работает в штатном режиме. Источник в экстренных службах области сообщил РИА Новости, что хлопок произошел при сливании жидкости из бака с раствором аммиака.
Источник: «Крышка этого бака отлетела в стоящее напротив здание УМВД по Пензе, побила окна, никто не пострадал».
На заводе сейчас работает оперативная группа, включая специалистов Роспотребнадзора. Производятся необходимые замеры. После хлопка местные жители пожаловались на специфический запах. В связи с этим в соседней гимназии решили отменить уроки, чтобы не спровоцировать у детей аллергических реакций, рассказали в городском управлении образования.
По предварительным данным, опасности для населения нет, сообщили в пензенском Роспотребнадзоре.
Источник: «Крышка этого бака отлетела в стоящее напротив здание УМВД по Пензе, побила окна, никто не пострадал».
На заводе сейчас работает оперативная группа, включая специалистов Роспотребнадзора. Производятся необходимые замеры. После хлопка местные жители пожаловались на специфический запах. В связи с этим в соседней гимназии решили отменить уроки, чтобы не спровоцировать у детей аллергических реакций, рассказали в городском управлении образования.
По предварительным данным, опасности для населения нет, сообщили в пензенском Роспотребнадзоре.
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