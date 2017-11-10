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ЧП. Расследование

    Apple признала проблемы с экраном iPhone X в холоде

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Apple признала проблемы с экраном iPhone X в холоде

    Apple признала проблемы с экраном iPhone X в холоде

    Apple признала проблемы с экраном iPhone X в холоде
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • В Apple пообещали в ближайшее время разобраться с проблемой новых iPhone X.

    В корпорации подчеркнули, что знают о том, что экран iPhone X перестает реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодные условия. При этом отмечается, что после нескольких секунд экран вновь начинает работать нормально.

    В Apple уже заверили, что решение это проблемы будет одной из задач будущих обновлений программного обеспечения, передает The Verge.

    смотретьСтоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей
    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей
    Продажи iPhone X 3 ноября стартовали в 55 странах мира, в том числе в России. В Москве, несмотря на холодную погоду, у магазина выстроились крупная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

    Отметим, что ранее в Apple рассказали о другой проблеме новых смартфонов. В частности, некоторые пользователи столкнулись с «выгоранием» экрана iPhone X.

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