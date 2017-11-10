Приостановлены спасательные работы на месте обрушения дома в Ижевске

МЧС приостановило спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Ижевске.
О приостановке спасательных работ на завалах обрушившегося подъезда дома в Ижевске сообщил «Интерфаксу» заместитель начальника управления МЧС по Удмуртии Андрей Перепичай.
Андрей Перепичай, замначальника ГУ МЧС по Удмуртии: «Спасательные работы уже не проводятся».
Перепичай добавил, что перед возобновлением поисков необходимо убрать нависающие плиты дома, чтобы они не рухнули туда, где могут находиться другие пострадавшие.
Спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
Разбор завалов на месте трагедии может продлиться до завтра. Об этом ТАССсообщил начальник Сибирского регионального поисково-спасательного отряда Александр Кресан.
Александр Кресан, начальник Сибирского регионального поисково-спасательного отряда: «Я думаю, что к завтрашнему дню этого уже не должно быть. Но могут быть разные сложности. Та же система „Струна“ может показать какую-то неустойчивость конструкций, поэтому не будем загадывать».
По его словам, в ближайшее время в Ижевск приедет специальная группа с комплексом «Струна», который позволит оценить устойчивость здания. Сейчас жильцам уцелевших подъездов дома запрещено возвращаться в свои квартиры, так как сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже.
Андрей Перепичай, замначальника ГУ МЧС по Удмуртии: «Спасательные работы уже не проводятся».
Перепичай добавил, что перед возобновлением поисков необходимо убрать нависающие плиты дома, чтобы они не рухнули туда, где могут находиться другие пострадавшие.
Спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
Разбор завалов на месте трагедии может продлиться до завтра. Об этом ТАССсообщил начальник Сибирского регионального поисково-спасательного отряда Александр Кресан.
Александр Кресан, начальник Сибирского регионального поисково-спасательного отряда: «Я думаю, что к завтрашнему дню этого уже не должно быть. Но могут быть разные сложности. Та же система „Струна“ может показать какую-то неустойчивость конструкций, поэтому не будем загадывать».
По его словам, в ближайшее время в Ижевск приедет специальная группа с комплексом «Струна», который позволит оценить устойчивость здания. Сейчас жильцам уцелевших подъездов дома запрещено возвращаться в свои квартиры, так как сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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