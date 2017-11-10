Песков рассказал о звонках Путина челябинским активистам

Дмитрий Песков подтвердил, что президент действительно поговорил с челябинскими активистами, занимающимися проблемами экологии и дольщиков.
По словам пресс-секретарь президента РФ, Владимир Путин, который сейчас находится на саммите АТЭС во Вьетнаме, из самолета позвонил одному из представителей движения «стоп ГОК», которое выступает против строительства Томинского горно-обогатительного комбината, а также женщине, которая представляет обманутых дольщиков.
Как сообщил Песков, глава государства «справился о претензиях граждан и причинах их озабоченности».
После разговоров с активистами президент пообщался с челябинским губернатором Борисом Дубровским и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы. Глава региона же принял решение еще раз встретиться с активистами.
Ранее один из организаторов движения «Стоп ГОК» Василий Московец рассказал, что в ночь на 10 ноября ему поступил звонок от Путина. Президент отметил, что знает о «тяжелой ситуации в Челябинске с экологией» и подчеркнул, что «проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне».
Как сообщил Песков, глава государства «справился о претензиях граждан и причинах их озабоченности».
После разговоров с активистами президент пообщался с челябинским губернатором Борисом Дубровским и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы. Глава региона же принял решение еще раз встретиться с активистами.
Ранее один из организаторов движения «Стоп ГОК» Василий Московец рассказал, что в ночь на 10 ноября ему поступил звонок от Путина. Президент отметил, что знает о «тяжелой ситуации в Челябинске с экологией» и подчеркнул, что «проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне».
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