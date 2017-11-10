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    Двое россиян пытались в багажнике вывезти из Белоруссии украинку: видео. Белоруссия, Украина, граница. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвое россиян пытались в багажнике вывезти из Белоруссии украинку: видео

    Двое россиян пытались в багажнике вывезти из Белоруссии украинку: видео

    1 комментарий
    • Фото: GpkGovBy / youtube.com
    Двое россиян пытались в багажнике вывезти из Белоруссии украинку: видео

    Двое россиян пытались в багажнике вывезти из Белоруссии украинку: видео

    Двое россиян пытались в багажнике вывезти из Белоруссии украинку: видео
    • Фото: GpkGovBy / youtube.com

      • Белорусские пограничники задержали семейную пару, которая пыталась вывезти мать женщины в багажнике автомобиля.

      Белорусские пограничники задержали на границе с Украиной двоих россиян, мужчину и женщину, которые пытались вывезти из страны гражданку Украины с недействительным паспортом. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

      Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии: «В пункте пропуска „Веселовка“ оформление на выезд из Беларуси в Украину проходили граждане России, мужчина и женщина. В ходе досмотра их автомобиля „Volkswagen“ пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружил „пассажира“, который явно хотел остаться незамеченным. В багажнике, спрятавшись под ворохом верхней одежды, находилась гражданка Украины».

      Выяснилось, что женщина в багажнике — мать россиянки, и она не могла выехать из Белоруссии легально, так как срок действия ее паспорта истек более двух лет назад.

      Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии: «У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года. Именно поэтому таким нехитрым способом с помощью дочки и ее сожителя она решила „проскочить“ все виды контроля на границе».

      По сообщению пресс-службы, пенсионерка знала, что ее могут не пропустить через границу, и решение спрятать ее от пограничников было принято «на семейном совете».

      В итоге все участники сговора остались на территории Белоруссии, в их отношении начат административный процесс.

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