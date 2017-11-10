В Ярославле строительная фирма наняла котов-прорабов

Сотрудники строительной фирмы в Ярославле отныне на работе будут испытывать умиление. К исполнению своих обязанностей приступил пушистый прораб. На вакансию
кота-обживателя утвердили достойного кандидата.
Без вредных привычек, трудолюбивый, общительный, усы, лапы, хвост в идеальном состоянии. Узнав о таких требованиях на должность прораба, у дверей ярославской строительной фирмы в последний день кастинга выстроилась целая очередь из пушистых соискателей и их хозяев. Еще бы — официальное трудоустройство для кота, график 2/2, ежегодный оплачиваемый отпуск и молочный коктейль за вредность.
Официальное название на вакантную должность — кот-прораб-обживатель. За 15 тысяч в месяц от пушистого работника требуется обживать, так и сказано в объявлении, все 30 новых коттеджей.
Конкуренция оказалась нешуточной. В офисе компании появились даже претенденты с опытом работы.
В результате сегодня, после месяца упорной кошачьей борьбы выбрали сразу двоих победителей. Новые штатные сотрудники уже отправились на объект. Здесь им предстоит каждый день обходить дом, также за 24 часа надо успеть полежать на всех диванах, кроватях. С перерывами на обед, конечно.
Официальное название на вакантную должность — кот-прораб-обживатель. За 15 тысяч в месяц от пушистого работника требуется обживать, так и сказано в объявлении, все 30 новых коттеджей.
Конкуренция оказалась нешуточной. В офисе компании появились даже претенденты с опытом работы.
В результате сегодня, после месяца упорной кошачьей борьбы выбрали сразу двоих победителей. Новые штатные сотрудники уже отправились на объект. Здесь им предстоит каждый день обходить дом, также за 24 часа надо успеть полежать на всех диванах, кроватях. С перерывами на обед, конечно.
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