Семья изувеченного в ДТП с КамАЗом мальчика добивается компенсации

Сегодня мать школьника из Новосибирска, который получил тяжелые травмы в аварии, впервые встретилась в суде с теми, по чьей вине это произошло. По версии сыщиков, водитель автобуса спровоцировал страшное ДТП на перекрестке. В итоге 11-летний Данила, который ехал на самокате по тротуару, оказался зажат между деревом и КамАЗом. Он получил сильные ожоги. Теперь ему предстоит длительная реабилитация и несколько пластических операций.

Шрамы на теле ее сына, рассказывает Галина Хитрина, — последствия сильнейших ожогов, которые мальчик получил в результате ДТП. Данила чудом остался жив. Но то, что пришлось ему пережить, до сих пор вспоминать страшно.



Галина Хитрина, мать Данилы: «Он стер себе эмаль на зубах, у него полностью стерта эмаль, он стискивал зубы и старался не кричать. Каждый день наживую, без наркоза срезались корки, участки некроза, все обрабатывалось».



Авария, в которой пострадал школьник, попала в объектив видеорегистратора. Данила ехал по пешеходному переходу на самокате. Через пару секунд на перекрестке произошло столкновение: грузовик врезался в микроавтобус. КамАЗ отбросило на тротуар. Ребенок оказался зажат между деревом и капотом машины.



Галина Хитрина: «Кабину КамАЗа разорвало наизнанку, двигатель разорвало, его залило кипящим маслом: ожоги, собственно, откуда. Он был зажат баком. Когда сильно обжигаешься, верхний слой кожи вспухает пузырем, становится хрупким, когда его вытягивали, вся кожа было содрана до мяса».



Помимо ожогов врачи диагностировали у школьника разрыв внутренних органов и черепно-мозговую травму. Сегодня Галина Хитрина посмотрела в глаза обоим водителям: они впервые встретились в суде. Следствие установило: и тот, и другой выехали на перекресток на желтый сигнал светофора. Правда, обвиняемым по делу проходит шофер автобуса. По версии правоохранителей, именно он нарушил правила, не пропустил грузовик. Мужчина отказался давать показания. На вопросы судьи отвечал лишь владелец КамАЗа.



Александр Захаров, водитель грузовика: «Моргнул зеленый светофор, я продолжал движение дальше. Выскочил микроавтобус, удар, стекла, больше я уже машиной не управлял».



Свою вину ни один из водителей так и не признал. Более того, адвокат обвиняемого сегодня сообщил женщине, что она может не рассчитывать на компенсацию. Между тем Даниле предстоит длительная реабилитация и пластические операции.