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    Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации. взрывы газа, Ижевск, МЧС, обрушение, Удмуртия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации

    Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации

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    Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации

    Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации

    Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации

      Власти Удмуртии выплатят семьям погибших при катастрофе в Ижевске по 1 миллиону рублей.

      Власти Удмуртии в самое ближайшее время выплатят компенсации всем пострадавшим при обрушении дома в Ижевске. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Сейчас в Ижевске открыты 10 пунктов сбора гуманитарной помощи. Люди, лишившиеся жилья, находятся в пунктах временного размещения, многие решили остаться у родственников и друзей.

      Из-под завалов извлекли тела пятерых человек. Среди погибших — восьмилетняя девочка. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все городские клиники Ижевска работают в усиленном режиме. После того, как стало известно о ЧП, врачи, не дожидаясь указаний руководства, вышли на дежурства.

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      Возвращаться в свои квартиры людям пока нельзя — слишком высок риск дальнейшего обрушения. Следователи до сих пор работают на месте обрушения многоэтажки. В рамках уголовного дела уже допросили более 50 человек. В их числе сотрудники управляющей компании, которая обслуживала девятиэтажку. По словам жильцов, в подъезде чувствовался запах газа. Взрыв газа следователи назвали основной версией причины трагедии.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.



      В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

      Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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