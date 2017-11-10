Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выплатят компенсации

Власти Удмуртии выплатят семьям погибших при катастрофе в Ижевске по 1 миллиону рублей.
Власти Удмуртии в самое ближайшее время выплатят компенсации всем пострадавшим при обрушении дома в Ижевске. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Сейчас в Ижевске открыты 10 пунктов сбора гуманитарной помощи. Люди, лишившиеся жилья, находятся в пунктах временного размещения, многие решили остаться у родственников и друзей.
Из-под завалов извлекли тела пятерых человек. Среди погибших — восьмилетняя девочка. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все городские клиники Ижевска работают в усиленном режиме. После того, как стало известно о ЧП, врачи, не дожидаясь указаний руководства, вышли на дежурства.
Возвращаться в свои квартиры людям пока нельзя — слишком высок риск дальнейшего обрушения. Следователи до сих пор работают на месте обрушения многоэтажки. В рамках уголовного дела уже допросили более 50 человек. В их числе сотрудники управляющей компании, которая обслуживала девятиэтажку. По словам жильцов, в подъезде чувствовался запах газа. Взрыв газа следователи назвали основной версией причины трагедии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Из-под завалов извлекли тела пятерых человек. Среди погибших — восьмилетняя девочка. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все городские клиники Ижевска работают в усиленном режиме. После того, как стало известно о ЧП, врачи, не дожидаясь указаний руководства, вышли на дежурства.
Возвращаться в свои квартиры людям пока нельзя — слишком высок риск дальнейшего обрушения. Следователи до сих пор работают на месте обрушения многоэтажки. В рамках уголовного дела уже допросили более 50 человек. В их числе сотрудники управляющей компании, которая обслуживала девятиэтажку. По словам жильцов, в подъезде чувствовался запах газа. Взрыв газа следователи назвали основной версией причины трагедии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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