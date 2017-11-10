В Госдуме рассказали о мерах по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметили, что направленные против СМИ США зеркальные меры могут быть распространены и на некоторые соцсети. Так, Неверов сообщил, что депутаты намерены проработать «дальнейшие механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия».
В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что в существующий закон об иностранных агентах, кроме НКО, предлагается включить и иностранные СМИ. Также депутата сообщил, что Госдума может принять соответствующий закон уже на следящей неделе, передает РИА Новости.
А глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что ограничительные меры, в частности, могут коснуться CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать зеркальный ответ на решение США признать телеканал RT и агентство Sputnik иностранными агентами. При этом Володин обвинил американские в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув, что Москва только реагирует на шаги Вашингтона.
Ранее стало известно, что американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют RT и Sputnik. Как отметила главный редактор Маргарита Симоньян, RT и Sputnik вынуждены принять статус иноагента, хоть и категорически не согласны с этим.
В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что в существующий закон об иностранных агентах, кроме НКО, предлагается включить и иностранные СМИ. Также депутата сообщил, что Госдума может принять соответствующий закон уже на следящей неделе, передает РИА Новости.
А глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что ограничительные меры, в частности, могут коснуться CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать зеркальный ответ на решение США признать телеканал RT и агентство Sputnik иностранными агентами. При этом Володин обвинил американские в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув, что Москва только реагирует на шаги Вашингтона.
Ранее стало известно, что американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют RT и Sputnik. Как отметила главный редактор Маргарита Симоньян, RT и Sputnik вынуждены принять статус иноагента, хоть и категорически не согласны с этим.
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