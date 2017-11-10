«Человек атомной энергетики»: коллеги скорбят о Михаиле Задорнове

Сегодня не стало
писателя-сатирика Михаила Задорнова, который в своих монологах с искрометным юмором критиковал западный образ жизни. На протяжении многих лет он смешил публику своими ироничными и злободневными выступлениями. В последние месяцы артист отменил все концерты и пытался побороть тяжелый недуг. Врачи оказались бессильны.
Задорнов написал десятки книг, снял несколько фильмов, занимался исследованиями русского языка, установил памятник Арине Родионовне, но в историю навсегда войдет как автор бессмертной юмористической фразы об американцах «ну, тупые».
Удивительно, что при всех своих гуманитарных талантах артист был технарем. Он получил диплом МАИ и даже успел поработать инженером в области авиационно-космической теплотехники. Но призвание и отцовские гены победили. Сначала Задорнов начал писать короткие фельетоны, затем тексты для юмористов, а в 36 лет он сам вышел на большую сцену. Его рассказ «Девятый вагон» вкупе с неповторимой артистичностью рассмешили публику до слез. Это был успех.
Юморист и телеведущий Владимир Винокур на своей странице в соцсети назвал Михаила Задорнова прекрасным писателем и хорошим другом и признался, что хотел отогнать мысль о его кончине.
Владимир Винокур, артист: «Ушел из жизни человек, прекрасный писатель, хороший друг, товарищ, коллега. Мы все скорбим. Хотелось отогнать эту мысль».
Семён Альтов, писатель: «Человек атомной энергетики. Он единственный, наверное, собирал целые стадионы. И, может быть, из-за выброса энергии, которую он отдал людям, она закончилась у него самого. Когда-то мы с ним работали вместе, снимались в кино в Белоруссии. Он от всего всегда получал удовольствие, ему понравилось сниматься в кино».
Его любили и за манеру общаться с залом, и за подачу. Все истории юморист преподносил как невыдуманные, присланные зрителями. Это, конечно, была легенда, но ведь люди поверили и начали писать со всех концов России. Задорнов был единственным, кто во время выступлений исполнял сложные гимнастические трюки, прыгая на руках или растягиваясь в шпагате. А еще он открыл стране, лишь недавно освобожденной от железного занавеса, Америку.
Россияне, которым после развала Советского Союза и кризиса 90-х США представлялись раем на земле, вдруг увидели простого американского обывателя. Задорнов никогда не был особо политкорректным, считая, что такого рода толерантность — враг сатиры. Высмеивая пороки, артист не щадил никого — ни американцев, ни своих же соотечественников, следуя заветам гениального Салтыкова-Щедрина и нередко цитируя его.
И хотя в последние годы сатирик перестал выступать, устоять перед соблазном участвовать в проекте НТВ, названном в честь любимого писателя — «Салтыков-Щедрин шоу», не смог. Вместе с соведущими Задорнов комментировал новости в России и в мире и в своей неповторимой манере делился житейскими историями.
В конце прошлого года у артиста обнаружили неизлечимую болезнь. Ему пришлось отказаться от съемок. Тогда руководство канала вообще закрыло проект, понимая, что замену блестящему сатирику не найти. По словам знакомых, на здоровье писателя сказалось его неуемное трудолюбие, он много работал, писал ночами, вечно был на гастролях, однажды даже дал 8 концертов в сутки. Как признался он в одном интервью, «если бы меня спросили, согласился бы я прожить такую же жизнь заново, я бы согласился».
Удивительно, что при всех своих гуманитарных талантах артист был технарем. Он получил диплом МАИ и даже успел поработать инженером в области авиационно-космической теплотехники. Но призвание и отцовские гены победили. Сначала Задорнов начал писать короткие фельетоны, затем тексты для юмористов, а в 36 лет он сам вышел на большую сцену. Его рассказ «Девятый вагон» вкупе с неповторимой артистичностью рассмешили публику до слез. Это был успех.
Юморист и телеведущий Владимир Винокур на своей странице в соцсети назвал Михаила Задорнова прекрасным писателем и хорошим другом и признался, что хотел отогнать мысль о его кончине.
Владимир Винокур, артист: «Ушел из жизни человек, прекрасный писатель, хороший друг, товарищ, коллега. Мы все скорбим. Хотелось отогнать эту мысль».
Семён Альтов, писатель: «Человек атомной энергетики. Он единственный, наверное, собирал целые стадионы. И, может быть, из-за выброса энергии, которую он отдал людям, она закончилась у него самого. Когда-то мы с ним работали вместе, снимались в кино в Белоруссии. Он от всего всегда получал удовольствие, ему понравилось сниматься в кино».
Его любили и за манеру общаться с залом, и за подачу. Все истории юморист преподносил как невыдуманные, присланные зрителями. Это, конечно, была легенда, но ведь люди поверили и начали писать со всех концов России. Задорнов был единственным, кто во время выступлений исполнял сложные гимнастические трюки, прыгая на руках или растягиваясь в шпагате. А еще он открыл стране, лишь недавно освобожденной от железного занавеса, Америку.
Россияне, которым после развала Советского Союза и кризиса 90-х США представлялись раем на земле, вдруг увидели простого американского обывателя. Задорнов никогда не был особо политкорректным, считая, что такого рода толерантность — враг сатиры. Высмеивая пороки, артист не щадил никого — ни американцев, ни своих же соотечественников, следуя заветам гениального Салтыкова-Щедрина и нередко цитируя его.
И хотя в последние годы сатирик перестал выступать, устоять перед соблазном участвовать в проекте НТВ, названном в честь любимого писателя — «Салтыков-Щедрин шоу», не смог. Вместе с соведущими Задорнов комментировал новости в России и в мире и в своей неповторимой манере делился житейскими историями.
В конце прошлого года у артиста обнаружили неизлечимую болезнь. Ему пришлось отказаться от съемок. Тогда руководство канала вообще закрыло проект, понимая, что замену блестящему сатирику не найти. По словам знакомых, на здоровье писателя сказалось его неуемное трудолюбие, он много работал, писал ночами, вечно был на гастролях, однажды даже дал 8 концертов в сутки. Как признался он в одном интервью, «если бы меня спросили, согласился бы я прожить такую же жизнь заново, я бы согласился».
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