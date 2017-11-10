Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Задорнова.
Соболезнования Владимира Путина в связи с кончиной писателя-сатирика Михаила Задорнова передал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. О том, что у Задорнова рак головного мозга, стало известно год назад. Артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики. В начале ноября он отказался от неоязычества, принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале в семье писателя Николая Задорнова. Он долгое время выступал в юмористических шоу «Аншлаг» и «Смехопанорама». За свою жизнь написал более десяти книг, в том числе сатирические и лирические рассказы, очерки, юморески и путевые заметки.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. О том, что у Задорнова рак головного мозга, стало известно год назад. Артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики. В начале ноября он отказался от неоязычества, принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале в семье писателя Николая Задорнова. Он долгое время выступал в юмористических шоу «Аншлаг» и «Смехопанорама». За свою жизнь написал более десяти книг, в том числе сатирические и лирические рассказы, очерки, юморески и путевые заметки.
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