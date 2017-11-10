Подключающийся к смартфону гаджет: что собой представляет мяч ЧМ-2018

Один из главных атрибутов футбольного первенства планеты представили в Москве звезды мировой величины — Лионель Месси, Зинедин Зидан, Хаби Алонсо и другие. Официальный мяч чемпионата мира 2018 года — это не просто спортивный снаряд, а современный гаджет, который можно подключить к смартфону.
Лионель Месси, Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лукас Подольски. На два часа дизайн-центр арт «Артплей» собрал лучшее из того, что подарила миру большая игра. До начала церемонии о дизайне самого мяча были одни догадки. Говорили, что он чем-то будет напоминать спортивный снаряд, созданный для чемпионата мира 1974 года в Германии. Первый мяч с черными и белыми контрастными панелями, чтобы его было лучше видно на экранах черно-белых телевизоров.
Как передает обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, новый мяч прошел серию серьезных тестов и испытаний. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам качества, разработчики созывали целые футбольные консилиумы.
Лучшие команды мира были привлечены к тестам. В них участвовали сборные Аргентины, Мексики, Колумбии, клубы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Аякс». Они-то и помогли создать мяч. По ходу презентации выяснилось, что он стал самым инновационным спортивным снарядом чемпионата мира по футболу благодаря интегрированному чипу, который позволяет взаимодействовать с мячом через смартфон.
При подключении к гаджету пользователь переходит на сайт с описанием продукта и различных челленджей, которые будут организованы для болельщиков в преддверии ЧМ-2018. До старта турнира остается 214 дней.
Как передает обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, новый мяч прошел серию серьезных тестов и испытаний. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам качества, разработчики созывали целые футбольные консилиумы.
Лучшие команды мира были привлечены к тестам. В них участвовали сборные Аргентины, Мексики, Колумбии, клубы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Аякс». Они-то и помогли создать мяч. По ходу презентации выяснилось, что он стал самым инновационным спортивным снарядом чемпионата мира по футболу благодаря интегрированному чипу, который позволяет взаимодействовать с мячом через смартфон.
При подключении к гаджету пользователь переходит на сайт с описанием продукта и различных челленджей, которые будут организованы для болельщиков в преддверии ЧМ-2018. До старта турнира остается 214 дней.
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