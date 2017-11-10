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    В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита

    В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита

    В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Встреча президентов РФ и США в кулуарах саммита АТЭС так или иначе состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Встреча президентов России и США в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме состоится. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что обсуждение возможности полноценной встречи продолжается.

    смотретьПесков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться
    Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться
    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация».

    Ранее пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс подтвердила сообщение Bloomberg о том, что лидеры двух стран не смогут провести полноценные переговоры из-за плотных графиков. «Им предстоит посетить одно и то же место. Могут ли они неожиданно встретиться и обменяться приветствиями? Конечно, это возможно и (даже) вероятно. Если же говорить о внесенной в график (президента США) официальной встрече (с российским коллегой), то ее нет в повестке, и мы не ожидаем того, что она состоится», — цитировало Сандерс ABC.

    смотретьМолчание Госдепа: почему в США не анонсируют встречу Путина и Трампа
    Молчание Госдепа: почему в США не анонсируют встречу Путина и Трампа
    Напомним, что американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита Трампа в Пекин отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.

    смотретьВладимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
    Президент РФ сегодня прибыл во вьетнамский город Дананг, где в ближайшие два дня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

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