В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита

Встреча президентов РФ и США в кулуарах саммита АТЭС так или иначе состоится, сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президентов России и США в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме состоится. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что обсуждение возможности полноценной встречи продолжается.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация».
Ранее пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс подтвердила сообщение Bloomberg о том, что лидеры двух стран не смогут провести полноценные переговоры из-за плотных графиков. «Им предстоит посетить одно и то же место. Могут ли они неожиданно встретиться и обменяться приветствиями? Конечно, это возможно и (даже) вероятно. Если же говорить о внесенной в график (президента США) официальной встрече (с российским коллегой), то ее нет в повестке, и мы не ожидаем того, что она состоится», — цитировало Сандерс ABC.
Напомним, что американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита Трампа в Пекин отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.
Президент РФ сегодня прибыл во вьетнамский город Дананг, где в ближайшие два дня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация».
Ранее пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс подтвердила сообщение Bloomberg о том, что лидеры двух стран не смогут провести полноценные переговоры из-за плотных графиков. «Им предстоит посетить одно и то же место. Могут ли они неожиданно встретиться и обменяться приветствиями? Конечно, это возможно и (даже) вероятно. Если же говорить о внесенной в график (президента США) официальной встрече (с российским коллегой), то ее нет в повестке, и мы не ожидаем того, что она состоится», — цитировало Сандерс ABC.
Напомним, что американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита Трампа в Пекин отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.
Президент РФ сегодня прибыл во вьетнамский город Дананг, где в ближайшие два дня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
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