МЧС: из-под завалов дома в Ижевске извлекли 9 человек

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал об операции на месте обрушения дома в Ижевске.
По словам министра, сейчас под обвалами могут оставаться два человека. При этом он подчеркнул, что эта информация недостоверная.
Также Пучков сообщил, что основной этап обследования дома может завершиться уже сегодня вечером. Заключение же может быть подготовлено в течение трех дней, передает ТАСС.
В свою очередь руководитель управления МЧС по Удмуртии Пётр Фомин отметил, что всего из-под завалов извлекли девять человек. Трое из них выжили, сообщает РИА Новости.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Как сообщил заместитель начальника бюро судмедэкспертизы Ижевска Сергей Хохлов, в настоящий момент опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.
Также Пучков сообщил, что основной этап обследования дома может завершиться уже сегодня вечером. Заключение же может быть подготовлено в течение трех дней, передает ТАСС.
В свою очередь руководитель управления МЧС по Удмуртии Пётр Фомин отметил, что всего из-под завалов извлекли девять человек. Трое из них выжили, сообщает РИА Новости.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Как сообщил заместитель начальника бюро судмедэкспертизы Ижевска Сергей Хохлов, в настоящий момент опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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