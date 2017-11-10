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    Стащила обувь и сорвала крестик: в Череповце проверяют данные о нападении женщины на ребенка

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    Стащила обувь и сорвала крестик: в Череповце проверяют данные о нападении женщины на ребенка

    Стащила обувь и сорвала крестик: в Череповце проверяют данные о нападении женщины на ребенка

    Следственные органы проводят проверку информации СМИ о женщине, которая напала на 12-летнюю соседку.

    По данным следствия, инцидент между 36-летней жительницей Череповца и подростком случился из-за незначительной ссоры. Женщина набросилась на 12-летнюю девочку и, нецензурно ругаясь, стащила с нее обувь и сорвала цепочку с крестиком. «Своими действиями женщина причинила малолетней девочке моральные и физические страдания», — говорится в сообщении СУСК РФ по Вологодской области.

    Нападение произошло в подъезде дома на глазах у друзей подростка — местные СМИ сообщали, что женщина заранее спланировала нападение и подкараулила девочку. Дети успели записать происходящее на диктофон.

    Ранее также стало известно, что нападавшая могла мстить ребенку за порванный когда-то шлепанец.

    Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.

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