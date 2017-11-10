В Нижнем Новгороде разбираются с хамским поведением работницы «Почты России»

В одном из отделений «Почты России» в Нижнем Новгороде сотрудница обругала посетителей и распылила в помещении баллончик с газом, чтобы под конец рабочего дня избавиться от очередей. Последствия не заставили себя долго ждать.
Сотрудница нижегородского почтового отделения назвала клиентов «набежавшими тараканами» и решила в буквальном смысле вытравить их из помещения. Перцовый баллончик женщина распылила прямо в лицо 81-летней пенсионерке, которая ей сделала замечание. Газ тут же распространился по всему помещению. В то, что такое возможно, не могли поверить даже коллеги уставшей от людей сотрудницы. Посетители вызвали полицию. Сейчас проводится проверка.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, хамство сотрудников «Почты России» стало едва ли не визитной карточкой ведомства. В Интернете можно целые подборки видео, где сотрудницы угрожают, нападают и просто хамят.
Причины конфликтов банальны — очереди, нежелание выдавать посылки без номеров, хотя достаточно паспорта и данных. В московском отделении посетителю все-таки удалось вызвать руководителя, которая посетовала, мол, так и работаем, наберут по объявлению, персоналу стрессоустойчивости не хватает.
Разговоры о необходимости реформирования «Почты России» идут третий год. Сменилось руководство. Имидж ведомства пытались улучшить. Обсуждается возможность акционирования ради улучшения качества услуг. Но пока клиенты и плачут, и смеются, в очередях обсуждая, что реформы этого ведомства, видимо, не могут быть быстрыми — все-таки «Почта России».
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, хамство сотрудников «Почты России» стало едва ли не визитной карточкой ведомства. В Интернете можно целые подборки видео, где сотрудницы угрожают, нападают и просто хамят.
Причины конфликтов банальны — очереди, нежелание выдавать посылки без номеров, хотя достаточно паспорта и данных. В московском отделении посетителю все-таки удалось вызвать руководителя, которая посетовала, мол, так и работаем, наберут по объявлению, персоналу стрессоустойчивости не хватает.
Разговоры о необходимости реформирования «Почты России» идут третий год. Сменилось руководство. Имидж ведомства пытались улучшить. Обсуждается возможность акционирования ради улучшения качества услуг. Но пока клиенты и плачут, и смеются, в очередях обсуждая, что реформы этого ведомства, видимо, не могут быть быстрыми — все-таки «Почта России».
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