«Промсвязьбанк» опроверг сообщения о готовящейся продаже банка «Возрождение»

Основные акционеры банка «Возрождение» опровергли информацию о том, что собираются его продавать.
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Заявление появилось на сайте «Промсвязьбанка», который вместе с «Возрождением» входит в холдинг «Промсвязькапитал», контролируемый братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. В тексте говорится, что переговоров о продаже Ананьевы не ведут и по-прежнему планируют интеграцию двух своих банков.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, сообщила, что Ананьевы собираются продать «Возрождение», чтобы поддержать финансовую стабильность «Промсвязьбанка». Последний — одна из тех кредитных организаций, о проблемах в которых в середине августа в своем знаменитом письме сообщил аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, сообщила, что Ананьевы собираются продать «Возрождение», чтобы поддержать финансовую стабильность «Промсвязьбанка». Последний — одна из тех кредитных организаций, о проблемах в которых в середине августа в своем знаменитом письме сообщил аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов.
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