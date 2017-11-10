Завтра,
11-го ноября, на стадионе «Лужники» состоится товарищеский футбольный матч между командами России и Аргентины. В связи с этим вблизи спортивной арены в субботу с 00:00 и до полуночи изменится схема движения транспорта.
Для проезда закроют набережные от Ростовской (начиная с Бородинского моста) до Фрунзенской, вернее, до ее пересечения с улицей Тимура Фрунзе. В этом районе также перекроют съезды с Третьего транспортного кольца и сквозные проезды, которые пересекают перекрытые автотрассы.
Улицы Доватора, Ефремова, участок 3-й Фрунзенской и 10-летия Октября станут пешеходной зоной. По ряду дорог на машинах смогут передвигаться только местные жители, предъявившие паспорт. Это касается улицы Погодинской, а также Большой и Малой Пироговских.
Организаторы обращают внимание водителей на то, что на 15 улицах в районе «Лужников» изменится схема проезда. Где-то вводится одностороннее, а где-то, наоборот, двухстороннее. Необходимые дорожные знаки будут установлены.
Изменения коснутся и работы общественного транспорта. Одни маршруты укорачиваются, другие — продлеваются. На остановках для пассажиров разместят информационно-справочные плакаты. По окончании матча бесплатный автобус М-1 отвезет всех желающих от стадиона к станции метро «Парк культуры».
Что касается метрополитена, то организаторы обращают внимание болельщиков на то, что южный вестибюль «Спортивной» закрыт на ремонт. Добраться до стадиона можно от «Воробьевых гор» и станции «Лужники» Московского центрального кольца. Количество поездов на Сокольнической линии метро в вечернее время будет увеличено в полтора раза.
Улицы Доватора, Ефремова, участок 3-й Фрунзенской и 10-летия Октября станут пешеходной зоной. По ряду дорог на машинах смогут передвигаться только местные жители, предъявившие паспорт. Это касается улицы Погодинской, а также Большой и Малой Пироговских.
Организаторы обращают внимание водителей на то, что на 15 улицах в районе «Лужников» изменится схема проезда. Где-то вводится одностороннее, а где-то, наоборот, двухстороннее. Необходимые дорожные знаки будут установлены.
Изменения коснутся и работы общественного транспорта. Одни маршруты укорачиваются, другие — продлеваются. На остановках для пассажиров разместят информационно-справочные плакаты. По окончании матча бесплатный автобус М-1 отвезет всех желающих от стадиона к станции метро «Парк культуры».
Что касается метрополитена, то организаторы обращают внимание болельщиков на то, что южный вестибюль «Спортивной» закрыт на ремонт. Добраться до стадиона можно от «Воробьевых гор» и станции «Лужники» Московского центрального кольца. Количество поездов на Сокольнической линии метро в вечернее время будет увеличено в полтора раза.
Комментарии