Сотрудница «Почты России» брызнула в пенсионеров из газового баллончика

В Нижнем Новгороде обсуждают шокирующий случай, который произошел в отделении «Почты России».

В конце рабочей смены сотрудница отказалась обслуживать клиентов. При этом она, по словам посетителей, нецензурно выражалась и, называя их «набежавшими тараканами», попыталась выгнать из помещения.



Люди, среди которых было много пенсионеров, возмутились и пристыдили работницу, после чего та, недолго думая, брызнула в посетителей из баллона с перцовым газом.



Вещество стремительно распространилось по отделению, пожилые люди стали задыхаться, началась паника. Пострадавшие кинулись открывать окна и двери и тут же вызвали полицию. Наряд почему-то не приехал. «Почта России» пообещала провести служебное расследование.