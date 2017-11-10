Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в создании «гигантской нестабильности» в мире

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал американского президента Дональда Трампа за отсутствие значимой внешнеполитической повестки, которая «отвечала бы американским политическим традициям, сформированным после Второй мировой войны», а также в подчинении внешней политики США внутренним интересам страны.
В эфире немецкого телеканала ZDF Габриэль заявил, что действия Трампа породили в мире «гигантскую нестабильность». По мнению министра, глава Белого дома строит двусторонние отношения с каждой из стран в отдельности, «заключает временные сделки» и забывает при этом о сформированном общемировом порядке.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Мы живем в условиях, когда приходится говорить не о „большой двадцатке“ или „семерке“, а, скорее, о „двойке“».
По мнению Габриэля, Вашингтон готов соблюдать сформированные в мире правила лишь в отношениях «с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно». Глава германского МИДа считает, что все это порождает в мире «гигантскую нестабильность». Немецкий министр уверен, что Америка ставит под вопрос само существование «ею же сформированного либерального миропорядка», а задача его поддержания целиком ложится на плечи Европы.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Мы живем в условиях, когда приходится говорить не о „большой двадцатке“ или „семерке“, а, скорее, о „двойке“».
По мнению Габриэля, Вашингтон готов соблюдать сформированные в мире правила лишь в отношениях «с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно». Глава германского МИДа считает, что все это порождает в мире «гигантскую нестабильность». Немецкий министр уверен, что Америка ставит под вопрос само существование «ею же сформированного либерального миропорядка», а задача его поддержания целиком ложится на плечи Европы.
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