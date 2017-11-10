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    Глава МЧС вылетел в Ижевск для координации работ на месте обрушения дома

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Глава МЧС вылетел в Ижевск для координации работ на месте обрушения дома

    Глава МЧС вылетел в Ижевск для координации работ на месте обрушения дома

    Глава МЧС вылетел в Ижевск для координации работ на месте обрушения дома
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск, где накануне произошло частичное обрушение жилого дома, для координации работ по ликвидации последствий ЧП.

    Пресс-служба МЧС: «Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации всех работ в зоне чрезвычайной ситуации. После прилета он сразу отправится на место обрушения жилого дома».

    Пучков также проверит работу пунктов временного размещения и обсудит дополнительные меры по оказанию помощи оставшимся без жилья, сообщает ТАСС

    смотретьСудьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной
    Судьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной
    Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли шесть человек. В городе был введен режим ЧС.


    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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