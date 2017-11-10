Немецкие врачи пересадили 80% кожи мальчику с «синдромом бабочки»

Научный мир обсуждает открытие немецких врачей, которое может спасти тысячи детей. Ученые нашли способ победить буллезный эпидермолиз. До сих пор болезнь, при которой человек буквально теряет кожу, считалась неизлечимой.

Считалось, что 5-летний Хасан, когда попал в больницу, обречен. С такой тяжелой формой заболевания пациенты редко доживают до совершеннолетия. В клинике города Бохума ребенку пересадили 80% кожи. Причем ее вырастили в лаборатории из собственных клеток мальчика, удалив генную мутацию. Операцию сделали два года назад, но рассказали о ней медики только сейчас, когда поняли, что уверены в отличном результате.



Тобиас Хирш, ученый: «Хасан поправился, вернулся в школу и может заниматься спортом. Мы решили рассказать о своих результатах общественности, чтобы начать открыто применять новые методы лечения. Мы надеемся, что наши результаты откроют двери для других детей, страдающих от этой болезни».



В России насчитывается около 4 тысяч детей, страдающих «синдромом бабочки». Помощь больным буллезным эпидермолизом до сих пор ограничивалась лишь уходом, но обычные средства перевязки этим пациентам только вредят, а специальные обходятся в десятки тысяч рублей в месяц.