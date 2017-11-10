«Лаборатория Касперского» подтвердила подделку упомянутых WikiLeaks сертификатов

«Лаборатория Касперского» изучила данные и подтвердила, что упомянутые WikiLeaks сертификаты от ее имени действительно оказались поддельными.
Евгений Касперский, глава Kaspersky Lab: «Мы изучили данные Vault 8 и подтверждаем, что выданные от нашего имени сертификаты поддельные. Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты».
Ранее портал WikiLeaks сообщил, что специалисты ЦРУ создали код, который позволяет маскировать вирусы так, что их источниками кажутся другие реально существующие ведомства, организации и фирмы. Этот инструмент называется Hive, уточняет РИА Новости. Код Hive позволяет относить вредоносные программы к разным доменам, которые ЦРУ арендует на общедоступном сервере.
В итоге информация, которую удается собрать с помощью вредоносных программ, поступает в базу данных ЦРУ, а трафик остается на «маскировочном сервисе». Сертификаты аутентификации программных закладок, которые создало управление, имитируют те, которые используют реально существующие ведомства и компании. В частности, WikiLeaks сообщает, что таким образом код три раза создавал имитацию сертификатов «Лаборатории Касперского».
Напомним, власти США рекомендовали всем госучреждениям и связанным с ними компаниям отказаться от программ «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут угрожать нацбезопасности США.
Ранее портал WikiLeaks сообщил, что специалисты ЦРУ создали код, который позволяет маскировать вирусы так, что их источниками кажутся другие реально существующие ведомства, организации и фирмы. Этот инструмент называется Hive, уточняет РИА Новости. Код Hive позволяет относить вредоносные программы к разным доменам, которые ЦРУ арендует на общедоступном сервере.
В итоге информация, которую удается собрать с помощью вредоносных программ, поступает в базу данных ЦРУ, а трафик остается на «маскировочном сервисе». Сертификаты аутентификации программных закладок, которые создало управление, имитируют те, которые используют реально существующие ведомства и компании. В частности, WikiLeaks сообщает, что таким образом код три раза создавал имитацию сертификатов «Лаборатории Касперского».
Напомним, власти США рекомендовали всем госучреждениям и связанным с ними компаниям отказаться от программ «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут угрожать нацбезопасности США.
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