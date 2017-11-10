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    Испанский суд арестовал экс-спикера парламента Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Sergio Perez
    Испанский суд арестовал <nobr>экс-спикера</nobr> парламента Каталонии

    Испанский суд арестовал экс-спикера парламента Каталонии

    Испанский суд арестовал <nobr>экс-спикера</nobr> парламента Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Sergio Perez

    • Суд Испании заключил вынес решение о заключении под стражу спикера парламента Каталонии Карме Форкадель на время проведения судебного расследования.

    Согласно решению суда, Форкадель может выйти под залог в 150 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.

    Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе.

    Отмечается, что в случае выплаты залога Форкадель и ее бывшие коллеги должны будут еженедельно являться в суд. Кроме того, они не смогут покидать территорию Испании, и у них будут изъяты паспорта.

    Карме Форкадель обвиняют в том, что она, презрев испанские законы, инициировала голосование в парламенте по провозглашению независимости региона. На суде экс-спикер каталонского парламента отреклась от идеи независимости, заявив, что все это имело чисто символический характер.

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