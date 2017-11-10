Под завалами дома в Ижевске могут находиться еще два человека

Спасатели проверяют два места, где могут находиться люди под завалами частично обрушившегося жилого дома в Ижевске.
Служебная собака указала на два места, где в настоящий момент могут оставаться под завалами люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГУ МЧС по Удмуртской Республике Петра Фомин.
Пётр Фомин, руководитель ГУ МЧС по Удмуртской Республике: «У нас собачка еще показала два места, мы ищем, но доступ туда затруднен зависшими плитами».
Ранее сообщалось, что судьба двух жильцов дома остается неизвестной.
На данный момент подтверждена гибель пяти человек. Тела четырех погибших спасатели извлекли из-под завалов, еще одна пострадавшая при обрушении женщина скончалась в больнице.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всех жильцов дома уже расселили. Кто-то поехал к родственникам, остальных разместили в гостиницах. В ближайшее время спасатели начнут убирать нависающие конструкции обрушившегося дома.
Пётр Фомин, руководитель ГУ МЧС по Удмуртской Республике: «У нас собачка еще показала два места, мы ищем, но доступ туда затруднен зависшими плитами».
Ранее сообщалось, что судьба двух жильцов дома остается неизвестной.
На данный момент подтверждена гибель пяти человек. Тела четырех погибших спасатели извлекли из-под завалов, еще одна пострадавшая при обрушении женщина скончалась в больнице.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всех жильцов дома уже расселили. Кто-то поехал к родственникам, остальных разместили в гостиницах. В ближайшее время спасатели начнут убирать нависающие конструкции обрушившегося дома.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
Комментарии