Постпред РФ: НАТО считает главной задачей противостояние России

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко считает, что противостояние с Россией лежит в центре усилий альянса по адаптации командной структуры. Речь идет о целом ряде шагов, в том числе усилении военного присутствия НАТО на восточном фланге.
|
102
Александр Грушко, постпред РФ при НАТО: «Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией».
От отметил, что последствия этих шагов будут зависеть от того, как соответствующие решения будут оформлены на заседании министров обороны в феврале 2018 года, сообщает РИА Новости.
Александр Грушко: «Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что министры обороны стран — членов альянса решили создать два новых командования. Одно них будет обеспечивать безопасность транспортных путей в Атлантике, а второе — перемещение сил и средств в Европе.
От отметил, что последствия этих шагов будут зависеть от того, как соответствующие решения будут оформлены на заседании министров обороны в феврале 2018 года, сообщает РИА Новости.
Александр Грушко: «Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что министры обороны стран — членов альянса решили создать два новых командования. Одно них будет обеспечивать безопасность транспортных путей в Атлантике, а второе — перемещение сил и средств в Европе.
Комментарии