Эксперты рассказали о возможных последствиях скандала с российской подлодкой в Индии

Грандиозный скандал разгорается между РФ и Индией из-за подводной лодки российского производства. В договоре лизинга указано, что Chakra — так называется подлодка — должна быть закрыта для посторонних. Но индийские партнеры, как сообщил один из международных военных порталов, пустили туда представителей ВМС США, и они спокойно ознакомились со всеми внутренними системами субмарины.

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Зачем наши давние партнеры так поступают и как после такого Россия поведет себя с индусами: прекратит военное сотрудничество или сделает последнее предупреждение и сохранит крупного партнера? Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что инцидент не останется без последствий.



Руслан Пухов: «Если осмотр американцами нашей лодки имел место, то, конечно, это со стороны Индии явный такой недружественный шаг в отношении России. И Россия, конечно же, не оставит его без внимания. Дело в том, что, на протяжении последних десяти лет, Россия являлась поставщиком номер один для Индии в области вооружения. Если индийцы действительно решили вписаться в то, чтобы быть сателлитами Америки, то, конечно же, это не останется без последствий».



Он также отметил, что ситуация с подлодкой может свидетельствовать о том, что Индия ведет не совсем честную игру.



Руслан Пухов: «Складывается впечатление, что индийцы проводят политику не вполне честной игры с нами. С одной стороны, провозглашается лозунг „Make In India“ — совместное производство вооружения, передача Индии технологий. И к нам предъявляются очень серьезные требования, претензии, жалобы. Наше оружие поливается в индийской прессе грязью. А с другой стороны, индийцы напрямую, без всякой передачи технологий, закупают вооружение во Франции, в Америке. Недавно выбросили нас из тендера на поставку автомата Калашникова для своей полиции».



Пухов предположил, что вопрос о форме дальнейшего сотрудничества могут поднять на ближайших переговорах в Дели.



Руслан Пухов: «Если Индия не рассматривает нас как военно-стратегического партнера, а лишь как источник вооружения и запасных частей, то, конечно же, мы обязаны будем неким образом ревизировать наши отношения. Я думаю, что именно это и будет предметом наших следующих переговоров с индийцами в конце декабря в Дели и в следующем году здесь в России».



Субмарина Chakra относится к подлодкам проекта Щука-Б. Она способна опускаться на 600 метров и на этой глубине развивать скорость около 60 км/ч. Лодка вооружена торпедами, минами и ракетами. Индия взяла ее в лизинг на десять лет, стоимость контракта — 650 миллионов долларов.



